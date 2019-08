'Holocauster' gesloten

Een pretpark in Duitsland heeft een pas geopende nieuwe attractie weer gesloten. Bezoekers van Tatzmania Löffingen kunnen voorlopig geen ritje meer maken in de vliegtuigmolen Eagle Fly. De reden: als de constructie rechtop staat, lijkt de attractie op twee draaiende hakenkruizen.



Het hakenkruis werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als het symbool van de nazi's. De directie van het park was zich van geen kwaad bewust, tot video's van de swastika-carrousel massaal gedeeld werden op internet.



"Ik wil me verontschuldigen aan iedereen die zich door ons ontwerp beledigd voelt", vertelt eigenaar Rüdiger Braun aan regionale media. Hij belooft dat het uiterlijk van de attractie aangepast gaat worden, zodat de molen niet meer doet denken aan hakenkruizen. "De gondels worden weggehaald en opnieuw ontworpen", zegt Braun.



Tot die tijd blijft de ride dicht. Eagle Fly is een nieuwe attractie van de Italiaanse firma SBF-VISA Group. De fabrieksnaam luidt 'tekno planes'.



Tatzmania Löffingen ligt in Zuid-Duitsland, in de buurt van de Franse en Zwitserse grens. Tot 2017 heette het park Schwarzwaldpark. Toen werd de bestemming overgenomen door de familie Braun, ook de eigenaar van bouwbedrijf Adolf Braun KG.

Reacties

"De directie van het park was zich van geen kwaad bewust, tot video's van de swastika-carrousel massaal gedeeld werden op internet."

Met alle respect, ik geloof daar geen flauwe reet van. Doen alsof je neus bloedt is de Duitsers niet vreemd. Niemand tegenwoordig is zo onschuldig of onwetend dat ze helemáál geen enkel idee hebben van zoiets zo ingrijpend. Zeker niet met zoiets waar heel veel planning en nadenken in moeten gegaan.

@zekerlezen : Het is maar net wat je erin ziet. Soms komt het besef pas als iemand je op wijst.

Editten lukt niet. Er moest staan: als iemand je erop wijst.

