Vrijpartij op balkon eindigt in drama: man valt 3,5 meter

Een vrijpartij op een balkon is zaterdagmiddag in de Franse Rivièra dramatisch geëindigd. Het stel viel 3,5 meter naar beneden. Vooral de man is er slecht aan toe.



De 30-jarige Brit en de 28-jarige vrouw uit Canada bedreven de liefde op het balkon van een gehuurde vakantievilla in Le Cannet aan de Cote d'Azur. Tijdens de daad viel het tweetal rond 13:00 naar beneden, zegt de politie tegen Franse media.



De brandweer kwam meteen ter plaatse en heeft het stel naar het ziekenhuis in Nice overgebracht. Vooral de man is er slecht aan toe; hij raakte zwaargewond. De vrouw had alleen lichte verwondingen.



Onderzoek moet uitzoeken of er alcohol in het spel was en of de twee drugs hadden gebruik. Een getuige die het ongeluk zag, is door de politie ondervraagd.

Reacties

21-08-2019 18:05:16 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.115

OTindex: 42

Doet me denken aan dat kussende/knuffelende/kroelende koppel op de brug, die ineens over de reling op een snelweg vielen. Welk land was dat alweer? Kan me nu niet meer herinneren of het op wmr verscheen, week geleden schat ik zo.

21-08-2019 18:15:26 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.115

OTindex: 42

Ah, teruggevonden. Peru, en twee weken geleden.



https://nl.metrotime.be/2019/08/08/must-read/vreselijk-kussend-koppel-valt-dood-tegemoet-van-brug/



De zwaartekracht blijft vervelend.

21-08-2019 18:22:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.875

OTindex: 71.377

@zekerlezen : toch hadden deze mensen al 30 jaar ervaring met deze zwaartekracht

21-08-2019 18:24:44 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.115

OTindex: 42

@allone : dat word je helaas nooit in dank afgenomen.

