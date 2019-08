Pub betaalt je grafsteen als je sterft door hun enorme hamburger

Bij het Britse etablissement The George Pub and Grill willen ze hun klanten op allerlei manieren tegemoetkomen. Zo ook als je komt te sterven bij het eten van hun 12,000 calorieën tellende hamburger. In dat geval is de pub immers bereid om te betalen voor je grafsteen.



De Big Ben Nummer 10. Zo heet de monsterburger die het Engelse The George Pub and Grill op zijn menukaart heeft gezet. De enorme hamburger is een opeenhoping van tien aparte burgers, die elk voorzien zijn van een laagje kaas en enkele reepjes spek. De kolos weegt in totaal 1,5 kilogram en kost 31 euro. Uiteraard wordt de burger geserveerd met een stevige portie frieten.



De eigenaars zijn zich bewust van de risico’s die het eten van zo’n burger met zich meebrengt. Daarom willen ze een toegifte doen. Kan je lichaam het niet meer aan en overlijd je tijdens het verorberen van de burger? Dan neemt de pub de kosten van de grafsteen voor zich. De precieze ‘compensatie’ bedraagt 539 euro, wat volgens de eigenaars zou moeten volstaan.



Enkele dappere zielen zijn de uitdaging al aangegaan en kunnen het gelukkig nog navertellen. Zo ook Kyle Gibson, een wedstrijdeter, die het volgens The Mirror voor elkaar kreeg de burger in slechts 21 minuten en 56 seconden naar binnen te werken. Het is volgens hem zeker de moeite waard, Gibson noemde het “de beste burger die hij ooit heeft gehad”.

Reacties

21-08-2019 16:30:25 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.111

OTindex: 42

Wat een hersenlozen alweer, doet me denken aan die krankjorume eetwedstrijden. We zijn als mens na 1500 jaar nog altijd primitief, barbaars, en middeleeuws.

21-08-2019 17:01:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.672

OTindex: 21.418

@zekerlezen : Inderdaad, zeker als je bedenkt dat de mensen 1500 jaar terug verre van primitief en barbaars waren. Middeleeuws waren ze wel....

21-08-2019 17:08:43 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.111

OTindex: 42

@Emmo : naja, we waren primitief genoeg om mensen te doden tijdens de kruistochten omdat ze geen christenen waren en zich ook niet wilden bekeren. Primitief genoeg om andere volksstammen uit te roeien enkel omdat ze een andere taal spraken, of uit een ander gebied kwamen of anders uitzagen. En ga zo maar door. Veel van deze praktijken hebben zich immers tot diep in de 20e eeuw voortgezet (voor uitroeing bijv. zie nazi-Duitsland). Als je dát allemaal niet primitief of barbaars genoeg vindt, wat dan wel?

21-08-2019 17:12:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.874

OTindex: 71.373

Quote:

Het is volgens hem zeker de moeite waard hoe weet hij dat, heeft hij wat geproefd dan? hoe weet hij dat, heeft hij wat geproefd dan?

21-08-2019 17:15:09 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.111

OTindex: 42

@allone : dat was degene, die naar verluidt, het record op zijn naam heeft gezet met zijn 21 minuten verorbertijd. Weet alleen niet of het een record is, want het artikel laat dat achterwege.

21-08-2019 17:16:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.874

OTindex: 71.373

@zekerlezen : er worden nu nog steeds mensen gedood en oorlogen gevoerd, toch?

21-08-2019 17:20:10 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.111

OTindex: 42

@allone : ja, absoluut, helaas, maar zoals ik begrijp uit de reactie van @Emmo , zijn we allang niet primitief meer als mensen. Daar wilde ik tegen ageren.

