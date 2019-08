Man tatoeëert geboortedag van zoontje maar vergist zich van datum

Wanneer je vader wordt, verandert je hele wereld. Oké, je moet vaak opstaan ’s nachts en luiers verversen, maar dat vergeet je al snel wanneer je beseft dat je een nieuw leven op deze aardbol hebt gezet. En hoe kan je dat gevoel beter vieren dan een tattoo met de verjaardag van je kleine spruit?



Dat dacht ook de vader van Archie, de 34-jarige Gavin Sharples. Helaas voor de jonge vader was er een foutje in de datum geslopen. Zijn zoon is immers in 2018 geboren, en niet in 2019 zoals de inktletters beweren. Gavin merkte de fout pas op toen hij een foto van zijn nieuwe tattoo op Facebook postte.



“Wanneer ik een afspraak bij de tatoeëerder maakte, gaf ik het verkeerde jaartal door, maar mijn verloofde corrigeerde mij onmiddelijk. De tatoeëerder plaatste vervolgens een vorm op mijn arm, maar ik had niet gezien dat het jaartal nog steeds fout was”, zo vertelt Gavin aan Lad Bible. “Zelfs na het plaatsen van de tattoo, had ik niks door.”



Toen Gavin thuiskwam, deed hij wat iedereen doet met een nieuwe tattoo: een foto op Facebook plaatsen. “Al snel reageerde een vriend van me: ‘Gav, het spijt me dat ik degene ben die je dit moet vertellen, maar is Archie niet geboren in 2018?’”



Gavin keek vervolgens naar zijn arm en merkte de vergissing op. “Mijn hart sprong bijna uit mijn borstkas. Ik heb verschillende keren gecheckt, maar ik had wel degelijk de verkeerde datum op mijn arm staan. Ik werd de grap van de familie, dus ik kan niet wachten totdat de fout wordt aangepast”, geeft Gavin toe.



Ach ja, het is het gebaar dat telt!

Sowieso zijn tattoo's lelijk, ongezond en naar mijn mening onfatsoenlijk. Daar bestaat op zich al de fout.

