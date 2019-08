Brandweerwagen vliegt op snelweg in de fik: 'Auto is heel zwaar beschadigd'

Een brandweerauto die zelf in de fik vliegt. Het gebeurt bijna nooit, maar zondagmiddag vloog een ladderwagen in lichterlaaie op de A7 bij Middenmeer. "De auto is heel zwaar beschadigd."



Het voertuig was onderweg naar een melding in Den Helder om te helpen bij een situatie met een verward persoon. Ter hoogte van Middenmeer op de A7 vloog de ladderwagen in de brand.



"Waarschijnlijk door een motorisch defect, maar we weten niet of we de oorzaak ooit nog kunnen achterhalen", zegt Erik Platvoet van brandweer Amsterdam-Amstelland.



Het voertuig werd direct op de vluchtstrook gezet. De brandweerlieden konden op tijd de brandende wagen verlaten. "De cabine en het motorgedeelte zijn zwaar beschadigd", meldt de brandweerwoordvoerder aan RTL Nieuws.



De brandweermannen zijn overstapt op een ander voertuig en zijn doorgegaan naar de oproep in Den Helder. Uit de buurt kwamen andere collega's naar de brand om de autoladder te blussen.



De brand is bijzonder, stelt de brandweerwoordvoerder. "De brand is wel heel bijzonder ja. Dit gebeurt niet vaak. Ik heb de collega's nog niet gesproken, maar ik kan mij wel voorstellen dat het je dit niet koud laat."

Een variatie op het spreekwoord: "Wie appelen vaart, die appelen eet"?

