Woningbrand door wegbranden onkruid

De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een woningbrand aan de Bourgognestraat in Sittard. De eigenaar was onkruid aan het wegbranden.



Het vuur sloeg over naar de spouwmuur van het pand, meldt een woordvoerster van de brandweer. Dit gebeurde rond 10:30 uur.



De brand tussen de muren is door de brandweer geblust door schuim in de ventilatiegaten en kruipruimte te spuiten. Ook werd de woning geventileerd tegen de rook.

