Bijzonder: kuikens met lichtjes rond snavel geboren in Avifauna

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het ziet er eigenaardig uit: het nestje kuikens van de Gouldamadine in Vogelpark Avifauna. De pasgeboren Australische vogeltjes hebben oplichtende, knopvormige orgaantjes rondom hun bek zitten en die zitten er niet zomaar. Zo weten de ouders namelijk precies waar hun kuikens zijn als ze ze moeten voeren.'De natuur heeft goed zijn werk gedaan bij deze vogelsoort', zegt een woordvoerder van Avifauna. 'Het is kenmerkend voor de familie van de prachtvinken. Andere vogelsoorten hebben niet zulk soort lichtjes rondom de bek.''Blijkbaar hebben de kuikens van andere vogels de lichtjes niet zo hard nodig', legt de woordvoerder uit. 'Het zou kunnen komen doordat andere vogelsoorten kleinere nestjes hebben. De Gouldamadine heeft vaak een groter nest, waardoor de concurrentie bij de kuikens groter is. Je wilt dan toch opvallen als je moeder met eten aankomt.'De lichtgevende knopjes groeien niet mee met de vogel, na de eerste weken verdwijnen ze weer. De kuikens veranderen dan in prachtige, kleurrijke vogels.Avifauna laat weten dat er op dit moment twee nestjes van ongeveer vier kuikens in het vogelpark zijn. De Gouldamadine hoort niet bij een beschermde of bedreigde diersoort.