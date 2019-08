Groningse Irma Pots zoekt Haagse familie: 'Ik heb een usb-stick met al hun vakantiefoto's'

DEN HAAG - Henk en Irma Pots uit het Groningse Wittewierum zijn op zoek naar een Haagse familie om hen een usb-stick met vakantiefoto's terug te geven. Hun zoektocht van enkele maanden leverde tot nu toe niks op.

UPDATE: De Haagse familie heeft contact opgenomen met Omroep West. Bedankt voor het meezoeken.



Henk en Irma hadden het erg gezellig met de Haagse familie tijdens hun vakantie op camping Twilhaar eind juli tot en met begin augustus. Ze hadden veel gesprekken samen en hielpen elkaar ook een keer uit de brand. 'Toen ze aan het barbecuen waren en de gasfles leeg was hebben ze bij ons in de camper hun eten gekookt', vertelt Irma.



Irma en Henk kregen een usb-stick met vakantiefoto's die ze op een later moment terug zouden geven. 'Ze zouden contact met ons opnemen, maar omdat het ontzettend hard regende toen ze vertrokken, zijn zij misschien onze gegevens verloren. Dus nu ben ik zelf maar op zoek gegaan.'



Camping Nijverdal



De Groningse kwam ook via Staatsbosbeheer, de eigenaar van de camping in Nijverdal, niet verder in haar zoektocht. 'Als ze ons zien dan weten ze wel meteen wie wij zijn. Ik hoop dat we ze vinden en hun usb-stick kunnen teruggeven.'

Reacties

18-08-2019 03:12:28 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.039

OTindex: 41

Echt he. Zoveel technologie en informatiemiddelen en communicatiegemakkelijkheid en toch kan men de ander niet vinden en gaat ouderwets te werk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: