Tiener in buis waterpretpark gezogen na weddenschap

In Texas vecht een veertienjarige jongen uit Port Bolivar voor zijn leven na een ongeluk in een waterpretpark. De tiener werd in een invoerbuis gezoge

Reacties

18-08-2019 00:35:49 De Paus





S Gebeden zullen nodig zijn.”Als Paus zijnde ben ik natuurlijk meteen aan het bidden gegaan . Maar toen hoorde ik opeens een heel zware, geheimzinnige stem en die zei: Veertien jaar is oud genoeg om te beseffen dat het heel gevaarlijk is om met je poten aan zo'n rooster te klooien. Quote: “Een droevige, tragische situatie voor de hele familie”, aldus Trochesset. “Ik hoop dat hij het goed maakt..”Als Paus zijnde ben ik natuurlijk meteen aan het bidden gegaan. Maar toen hoorde ik opeens een heel zware, geheimzinnige stem en die zei: Veertien jaar is oud genoeg om te beseffen dat het heel gevaarlijk is om met je poten aan zo'n rooster te klooien.

18-08-2019 00:52:16 zekerlezen



Dat heeft dus totaal gezogen.

