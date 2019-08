Nieuw-Zeelandse zoo kiest ‘pinguïn van de maand’

Een Nieuw-Zeelandse dierentuin heeft een unieke manier gevonden om zijn pinguïns in de kijker te zetten. Elke maand hangt het personeel er namelijk twee affiches op: eentje van de braafste en eentje van de stoutste pinguïn. De werknemers laten het niet na om hun keuzes op hilarische wijze te beargumenteren.



Op zijn Facebookpagina documenteert het National Aquarium of New Zealand het doen en laten van de pinguïns die er verblijven. Een populaire rubriek is de ‘Penguin of the Month’ (‘Pinguïn van de maand’) waarbij er telkens een deugniet (‘naughty’) en een brave (‘good’) pinguïn in de schijnwerpers worden gezet. Het zijn vooral de beschrijvingen van het personeel die online voor heel wat hilariteit zorgen.

