Hoge boete voor grapjas die watergevecht in vliegtuig wilde beginnen

Een Britse vliegtuigpassagier heeft een boete van maar liefst 1200 pond (1317 euro) gekregen voor zijn kinderachtige én gewelddadige gedrag tijdens een vlucht van de Dominicaanse Republiek naar Manchester in januari. Hij begon een ‘watergevecht’ en moest uiteindelijk met handboeien vastgemaakt worden tot na de landing.



De Britse John Maxwell keerde in januari met een TUI-vlucht terug van vakantie uit de Dominicaanse Republiek. Ergens halverwege de vlucht leek het hem een leuk idee een watergevecht te beginnen en belaagde hij kinderen en hun ouders met water.



Pogingen van het vliegtuigpersoneel om de man tot bedaren te brengen werkten averechts. Maxwell begon zich agressief te gedragen en schreeuwde: ,,Wie ben jij verdomme om me te vertellen wat ik moet doen?” Bovendien dreigde hij een steward neer te slaan als die hem niet onmiddellijk met rust zou laten.



De piloot overwoog daarop zelfs een noodlanding te maken, maar besloot uiteindelijk de man te laten handboeien met behulp van een speciale kit voor noodgevallen aan boord van het vliegtuig. Nadat het vliegtuig geland was in Manchester, werd de man opgewacht door enkele politieagenten die hem arresteerden.



Nu krijgt de Britse man de rekening gepresenteerd voor zijn gedrag. De plaatselijke rechter had tijdens het proces enkel medelijden met de andere passagiers. ,,Mensen sparen voor een zuurverdiende vakantie en wat krijgen ze? John Maxwell.”



Bovenop de boete van maar liefst 1200 pond moet Maxwell ook nog eens enkele honderden ponden ophoesten aan onder meer compensatiekosten.

Wat een klootzak. Zo iemand zal met wat pech naast je komen zitten in het vliegtuig. Die boete had nog hoger gekund.

