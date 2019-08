Nachtmerrie voor vrouw in Canada: parachute weigert open te gaan

Het is de grootste angst van iedere parachutist: dat je tijdens de vrije val ontdekt dat je parachute niet opengaat. Het overkwam zaterdag een vrouw in Canada. Ze kan het wonder boven wonder navertellen.



De ervaren parachutiste overleefde de val doordat ze in bomen terechtkwam, melden Canadese media.



De vrouw sprong op ongeveer 1500 meter uit een vliegtuig. Zowel haar gewone parachute als haar reserve-valscherm zouden niet hebben gewerkt.



"Het is een wonder", zegt een ooggetuige tegen de nieuwszender Radio-Canada. Het viel hem direct op dat de vrouw veel sneller viel dan de andere parachutisten. "Ik snap niet hoe iemand zo'n val kan overleven."



De vrouw ligt in het ziekenhuis met verschillende botbreuken, onder meer meerdere wervels, maar ze is wonder boven wonder buiten levensgevaar.



De politie doet een onderzoek naar de val en de parachutevereniging Adrénaline in Quebéc, om te bepalen of sprake is geweest van nalatigheid. Het komt zelden voor dat een parachute niet opent.



Een parachutist bereikt tijdens de vrije val snelheden van 177 kilometer per uur, ofwel 50 meter per seconde.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: