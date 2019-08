Stelling: Statiegeld op sigarettenpeuken is een goed idee

In Duitsland is een petitie voor statiegeld op sigaretten ruim 57.000 keer getekend. De initiatiefnemers willen zwervende peuken op straat tegengaan.

Statiegeld op sigaretten moet net zo gaan werken als statiegeld op flessen. Bij aankoop betaal je een extra bedrag, dat je bij inlevering weer terugkrijgt. De initiatiefnemers denken aan 20 cent per sigaret, wat neerkomt op zo'n vier euro per pakje.



Bij ieder verkooppunt van sigaretten moet je de gerookte peuken weer kunnen inleveren. Om het praktisch te maken moeten er draagbare asbakjes beschikbaar komen.



Het inleveren van de gebruikte sigaretten moet het aantal zwerfpeuken tegengaan. Het is Duitse ondertekenaars van de petitie een doorn in het oog dat de filters jarenlang rondzwerven en schadelijke stoffen achterlaten in het milieu wanneer ze uit elkaar vallen.



20-08-2019 14:10:23 zekerlezen

Ik heb astma en ben ook allergisch voor die meuk, ik moest zelfs naar het platteland verhuizen omdat zelfs de geur van peuken op afstand alleen al bij mij een aanval teweegbrengt. En die rokers staan overal bij ingangen en wandelpaden. Sus alles wat die rare, kutgewoonte bestrijdt of onmogelijk maakt juich ik met ijver toe.

