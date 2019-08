'Lieve baas, mag ik alsjeblieft naar de FC?'

'Lieve baas, mag ik alsjeblief naar de uitwedstrijd tegen PSV?' Met een kant en klare absentiebrief steekt FC Groningen z'n fans op ludieke wijze de helpende hand toe.

Nu PSV-FC Groningen definitief is verplaatst naar woensdag 25 september om 18.30 uur, kunnen veel supporters die wedstrijd niet bezoeken.



'Daarom hebben wij een brief opgesteld', zegt directeur Wouter Gudde op de website van de club. Die brief, waarmee fans bij hun baas vrijaf kunnen vragen voor PSV-FC Groningen, is er te downloaden.

'Zoals u wellicht weet is uw werknemer ..... een groot supporter van FC Groningen', zo begint de brief. 'Hopelijk waardeert u zijn/haar inzet voor uw onderneming net zo zeer als wij de betrokkenheid van hem/haar waarderen als supporter van FC Groningen. Daarom willen wij een beroep op u doen.'



Presentje voor directeur

Voor wat, hoort wat, weet men bij de FC. Gudde: 'In ruil voor de medewerking, nodigen wij op onze beurt de directeur van de onderneming uit bij een thuiswedstrijd van FC Groningen in het Hitachi Capital Mobility Stadion.'

