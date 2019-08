Nat worden als het regent in de film: bij een bioscoop in Utrecht gaat dat gebeuren

UTRECHT - Bioscoop Pathé in Leidsche Rijn krijgt een zaal met bewegende stoelen, weersimulaties en geureffecten. Films kijken in de vierde dimensie, noemt het bedrijf het.Het is de overtreffende trap van 3D-films: 4DX. Er zijn al zeven van die 4DX-zalen in Nederland: Amsterdam (twee zalen), Rotterdam, Scheveningen, Eindhoven, Maastricht en Nijmegen gingen Utrecht voor. Volgens Pathé gaat het om een revolutionaire bioscoopervaring.In totaal zijn er twintig effecten in de zaal. Die moeten kijkers het gevoel geven dat ze meevliegen met hoofdpersonen of midden in een storm zitten. De bouw van de zaal wordt eind september gestart en moet eind november klaar zijn.