Landingsbaan Soesterberg weer open, veldleeuwerik uitgebroed

SOESTERBERG - De landingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg is weer geopend voor fietsers en wandelaars. Het broedseizoen van de veldleeuwerik is voorbij, dus de bezoekers verstoren de nestjes bij de hoofdlandingsbaan niet meer.Langs de voormalige landingsbaan ligt veel grasland, waar de veldleeuwerik graag in broedt. De vogel staat in Nederland op de rode lijst en is erg gevoelig voor verstoring. In het gebied broeden relatief veel leeuweriken, wat een reden was om het gebied te beschermen.Nu het broedseizoen erop zit mag de landingsbaan weer worden bezocht. De veldleeuwerik is nog wel even te zien: tot september blijft de vogel op de basis, waarna de meeste naar het zuiden vliegen.