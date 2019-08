Inwonersbelangen Woerden: Regels aanpassen om kerklokken te laten luiden

WOERDEN - De lokale partij Inwonersbelangen in Woerden legt zich niet neer bij de beslissing van het college om de klokken van de Bonaventurakerk 's nachts stil te leggen. Een bewoonster van het Defensie-eiland heeft een klacht ingediend. Dat was aanleiding voor een onderzoek en een geluidsmeting. Daaruit bleek dat de klokken 's nachts meer geluid produceren dan wettelijk is toegestaan.De klokken mogen nu niet meer slaan tussen 23.00 en 07.00 uur. Hendrie van Assem van Inwonersbelangen kan zich er niet in vinden. "De klokken luiden al 126 jaar, wat mij betreft blijft het gewoon zoals het is." De partij onderzoekt of er mogelijkheden zijn om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Daarin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid."Misschien kan er een artikel aangepast worden, of juist toegevoegd. Wij willen dat de geluidsnorm omhoog gaat, zodat de klokken gewoon blijven klinken. Dat vind ik heel normaal voor dit soort historische en culturele gebouwen." Van Assem vreest een sneeuwbaleffect nu het college besloten heeft de klokken het zwijgen op te leggen. "We hebben ook al iemand gehoord over de Petruskerk. Daar slaan de klokken ook om het kwartier."Het stilleggen van de klokken is kostbaar. De aanpassing in het systeem is complex en kost duizenden euro's. Van Assem zet liever in op de aanpassing van de APV. "Ik weet dat klokken hard klinken, maar wie op het Defensie-eiland is komen wonen, weet waar hij aan begint. Bij een kerk horen klokken." Daarnaast heeft volgens Van Assem slechts één persoon geklaagd over de kerkklokken. Van Assem denkt dat er daarom genoeg draagvlak in de gemeente is om de APV aan te passen zodat de klokken ook 's nachts blijven luiden.