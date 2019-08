Jongen (15) uit auto dwars door glazen bushokje geslingerd na botsing

Een 15-jarige jongen is vannacht zwaargewond geraakt toen de auto waarin hij zat tegen een bushokje in Westpoort botste. De 17-jarige bestuurder kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Hij had geen rijbewijs en testte positief op het gebruik van THC.



Het ongeval gebeurde rond 04.20 uur op de Australiƫhavenweg.



De auto, waarin meerdere mensen zaten, vertoonde opvallend rijgedrag en keerde op een gegeven moment in het Westelijk Havengebied. Toen de automobilist de politieauto zag, trapte hij het gas in en raakte hij kort daarna een lantaarnpaal en een abri.



De 15-jarige inzittende is uit de auto geslingerd en schoot door het glas van de abri. Hij is zwaargewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Hij heeft volgens de politie vermoedelijk meerdere botbreuken.



De 17-jarige automobilist had geen rijbewijs en is na het ongeluk weggerend. Hij kon na een korte achtervolging te voet worden aangehouden. Hij is positief getest op het gebruik van THC, de werkzame stof in hasj en wiet.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet sporenonderzoek. De politie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

