Na de leaseauto en -fiets nu ook een Amsterdamse 'leasebak' voor baby's

Peperduur zijn ze, maar heel veel aanstaande ouders willen er toch een hebben: een nieuwe kinderwagen. Ze kosten al gauw duizend euro en dat is en flinke uitgave in een toch al dure periode. Maar dat kan anders, dacht Amsterdammer Piet Huige. Waarom geen kinderwagen leasen?



Kort geleden richtte Huige het bedrijf Wheely op. Bij het bedrijf kunnen ouders een kinderwagen voor een vast bedrag per maand leasen. Het bedrijf hoopt daarmee de 'Swapfiets' van de kinderwagens te worden. De blauwe band van die leasefiets is inmiddels niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld.



Maar dat geldt voor de kinderwagens van Wheely nog zeker niet. Sinds eind april kunnen klanten bij het bedrijf terecht. Hoewel Wheely de hele Nederlandse markt bedient, denkt Huige vooral een succes te kunnen worden in Amsterdam en andere grote steden, waar woningen klein zijn en er weinig ruimte is voor bijvoorbeeld een kinderwagen.



Voor negentien euro per maand kunnen klanten een nieuwe kinderwagen leasen, voor negen euro minder is dat een tweedehands exemplaar. Volgens Huige ligt het omslagpunt bij drie jaar, daarna is het voordeliger om een wagen te kopen. Hoewel de leasewagen wel meteen gemaakt wordt als er iets kapot gaat.



'55 vierkante meter op Ceintuurbaan'

'Het idee van Wheely is eigenlijk geboren vanuit mijn eigen frustratie. Ik woonde op de Ceintuurbaan, op drie hoog in een appartement van 55 vierkante meter en werd binnen korte tijd twee keer vader. Na zes maanden moest de wieg van de wagen ingewisseld worden voor een zitje en die stond maar gewoon in de babykamer', vertelt Huige.



Bij de leasewagen gaat dat wiegje na zes maanden gewoon terug naar het bedrijf en krijgen de ouders er een zitje voor terug. Maar ruimtegebrek is niet de enige reden waarom Huige denkt dat de wagen in Amsterdam aan zal slaan. 'We werken samen met het bedrijf Greentom dat de wagens heel duurzaam produceert. Het frame wordt van gerecycled kunststof gemaakt en de stoffen van gerecyclede petflessen. Duurzaamheid is voor veel mensen een belangrijk thema.'



Momenteel zit het bedrijf nog in een opstartfase en worden er 'enkele tientallen' wagens geleased. 'Vooralsnog moet er vooral heel veel geld in. Ik beschouw het als een succes als ik ervan kan leven.' Om het bedrijf rendabel te maken moeten er volgens Huige zeker duizend wagens geleased worden. Om dat voor elkaar te krijgen is hij nu op zoek naar investeerders die het bedrijf kunnen laten groeien.

