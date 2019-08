Belachelijk dat Doodstil niet aan Schierste Ploatsnoam van RTV Noord mag meedoen

Doodstil krijgt steun van buurdorpen Zandeweer en Eppenhuizen in de strijd om te mogen meedoen aan de verkiezing Schierste Ploatsnoam van Groningen, georganiseerd door RTV Noord.



De overkoepelende vereniging Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen Doodstil, waarin twintig plaatselijke clubs zijn georganiseerd, heeft een mail naar RTV Noord gestuurd. Daarin schrijven ze dat ze het ‘belachelijk’ vinden dat Doodstil niet mag meedoen. Eerder deze week protesteerde de buurtvereniging Doodstil al tegen de uitsluiting.



,,Wij zijn voor open en eerlijke verkiezingen waaraan iedereen mag meedoen, op basis van de meeste stemmen gelden. Dat is nu niet het geval. Op deze manier op voorhand een kandidaat uitsluiten, dat kan echt niet’’, schrijft voorzitter Goos Gosling Slotegraaf aan RTV Noord.



Luisteraars en kijkers van de omroep kunnen deze zomer stemmen op de mooiste en opmerkelijkste namen van dorpen, buurtschappen en streekjes. Doodstil is uitgesloten, omdat het dorp in 2005 werd uitgeroepen tot ‘Mooiste plaatsnaam van Nederland’. De omroep zegt andere dorpen een kans te willen geven.



,,Die landelijke wedstrijd is nota bene al vijftien jaar geleden’’, licht Gosling Slotegraaf toe. ,,Vijftien jaar! Ik vind het een belachelijk en niet-steekhoudend argument.’’ Hou een open, eerlijke wedstrijd, zegt hij. ,,Als Doodstil wint, is dat prachtig toch? Wat heeft RTV Noord tegen Doodstil?’’



Vrijdag gaat RTV Noord naar Doodstil. ,,Dat waren we al van plan’’, zegt Erik Hulsegge van RTV Noord en bedenker van het spel. ,,We willen mensen vragen wat de ‘Mooiste plaatsnaam van Nederland’ hen heeft gebracht.’’



Inwoners kunnen eventueel hun ongenoegen uiten. ,,Maar we blijven bij ons standpunt dat ze niet mogen meedoen.’’



Vrijdag 16 augustus wordt bekendgemaakt welke vier plaatsnamen de meeste stemmen hebben gekregen. Volgende week vrijdag wordt de winnaar bekend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: