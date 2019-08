Uitgebrand huis voor 86.000 euro verkocht: 'Paar maanden klussen'

Een compleet uitgebrand huis dat volledig onbewoonbaar is. Voor weinig mensen zal dit als een droomhuis klinken. Toch is koper Suat Deringöz dolblij met het afgebrande huis in Dordrecht. "Ik ga het helemaal opknappen. Een hele uitdaging, maar ik ben echt blij."



De nieuwe eigenaar moest 86.000 euro betalen voor het huis aan de Dordtse Vossiusstraat dat vorig jaar juni volledig afbrandde. De ex van de bewoonster zou de brand hebben aangestoken. Besloten werd om het huis in de huidige, onbewoonbare staat aan te bieden.



De herstelkosten werden volgens de advertentie geschat op een kleine 175.000 euro. Bezichtigen was niet mogelijk. Geïnteresseerden moesten het doen met foto's en rapporten. En die logen er niet om.



Afgebladderde muren, een badkamer die zwart ziet van de rookschade en een keuken waar vrijwel niets meer van over is. Maar: wél een tuin op het zuiden.



Koper Deringöz hoefde niet lang na te denken over de koop, zegt hij tegen RTL Nieuws. "Ik zag het huis en toen wilde ik het hebben." Hij was de hoogste bieder."Ik heb een eigen bedrijf en met mijn personeel ga ik het opknappen."



Is dat geen megaklus? "Het is een uitdaging, maar we hebben er zin in. Ik denk er drie tot zes maanden mee bezig te zijn."



Op het eerste gezicht leek het pand vrij kansloos, maar makelaar Ard Maters van Waltmann Makelaars die de verkoop begeleidde, zegt dat er veel interesse voor was.



"Ik heb heel veel telefoontjes gehad van mensen die interesse hadden. Vooral met de vraag of het toch mogelijk was om het huis te bezichtigen. Het was uiteindelijk niet moeilijk om het te verkopen."



Het was de eerste keer dat de makelaar een volledig afgebrand pand verkocht. Maar alles heeft zijn waarde, zo blijkt.



Wat de nieuwe eigenaar gaat doen met het huis als het helemaal is opgeknapt? "Dat weet ik nog niet. Misschien ga ik het verkopen, of misschien ga ik er zelf wel in wonen", besluit Deringöz.

