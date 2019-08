Ramen dreigen uit nieuw ministerie te vallen

Een Haagse straat gaat bij harde wind dicht uit vrees dat er ruiten van een ministerie naar beneden vallen. Het gebouw, waar onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, kampt al sinds de oplevering twee jaar geleden met problemen.



Het veiligheidsglas van vier ramen van het pand vertoont barsten, legt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) uit na berichtgeving van het AD. Dat kan daardoor versplinteren, en bij veel wind kunnen scherven mogelijk naar beneden komen. Uit voorzorg is daarom één glasplaat inmiddels weggehaald en zijn de drie andere afgedekt.



Het RVB onderzoekt of meer ruiten aan diggelen dreigen te gaan en wat de boosdoener is. Hoofdverdachte is de hitte van vorige maand, die onzuiverheden in het glas zou kunnen hebben laten barsten. Wie de rekening krijgt voor de schade, wil het RVB niet kwijt.



Voor alle zekerheid wordt een deel van de Rijnstraat, een drukke doorgang naar het Centraal Station, bij windkracht 7 of hoger afgesloten.

18-08-2019 16:04:24 Mamsie

Je zult er toch maar eentje op je hoofd krijgen!



En uit dat raamloze gebouw komen de ministers ook naar buiten waaien.

18-08-2019 16:21:08 botte bijl

en dan te bedenken dat met de klimaatverandering nog veel vaker harde wind te verwachten is eerst dat stadion, nu dit, het gaat lekker met die Nederlandse bouwsels....en dan te bedenken dat met de klimaatverandering nog veel vaker harde wind te verwachten is

18-08-2019 16:37:49 stora

Veiligheidsglas wat versplinterd.

Lijkt me ook geen goede kwaliteit.

