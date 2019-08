Tien kilo wiet in vlammen op door overschot

Wiet roken en telen is sinds vijf jaar legaal in de Amerikaanse staat Oregon. De telers zitten alleen met een probleem: ze hebben te veel wiet. En omdat de wiet de staatsgrens niet over mag, zit er maar een ding op: het overschot verbranden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: