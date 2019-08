Verzeker je filmsterren tegen schandalen

Filmstudio's en mediabedrijven kunnen zich verzekeren tegen schade door wangedrag van sterren. Denk aan Kevin Spacey die door een zedenzaak niet meer in House of Cards mocht meespelen. Lloyd's in Londen biedt nu een verzekering tegen dit soort schade.



Die verzekering is eigenlijk een afgeleide van een ongevallenverzekering. Vroeger als je een film ging draaien kon een filmster overlijden of kon er sprake zijn van blijvende invaliditeit en werd dat al verzekerd. Dit is een toevoeging daaraan, duidt Bart-Jan Kastrop van Classicus verzekeringen.



'Er wordt iemand uit de film geschreven, een deel van die film moet opnieuw worden gedraaid en de kosten die daarmee te maken hebben zijn gedekt met deze verzekering', zegt Bart-Jan Kastrop van Classicus verzekeringen.

Hoeveel je ook verzekert compenseert dat nooit de miljoenensommen die je geregeld binnenharkt als je succesvol bent bij het grote publiek. Het komt zelfs niet eens in de buurt.

