Programmeur overladen met boetes door grap in kenteken

Een Amerikaanse programmeur dacht een geintje uit te halen met zijn kenteken, maar werd overladen met boetes van anderen: totaal ruim 12.000 dollar.



De Amerikaanse beveiligingsconsultant Joseph Tartaro vertelde zijn verhaal tijdens hackersconferentie Defcon, meldt Wired. Tartaro nam eind 2016 een gepersonaliseerde kentekenplaat, zoals dat in de VS mogelijk is. Hij kwam uit op het woord 'NULL', in veel programmeertalen betekent null dat een waarde leeg of oningevuld is.



Tartaro vond het niet alleen grappig staan, maar zag ook de mogelijkheid om boetes te ontlopen. Immers: als een agent NULL zou invoeren in het systeem, zou het kunnen dat het systeem dat zag als 'geen invoer', en daarom in de war zou raken. Tot zijn verbazing kreeg hij zijn kenteken zonder problemen toegewezen.



Het eerste jaar met het kenteken verliep probleemloos, maar in 2018 kwamen de eerste boetes binnen. Bekeuringen die helemaal niet voor Tartaro bedoeld waren, voor allerlei auto-overtredingen, uit het hele land en voor allerlei merken auto's.



Wat bleek: het grapje van Tartaro had averechts gewerkt. Dat begon toen hij de eerste boete betaalde. Het systeem legde toen een link tussen NULL en zijn persoonsgegevens. Het gevolg: elke bekeuring waarbij een agent een veld niet invulde, kwam bij Tartaro terecht. Niets invullen staat voor het systeem immers gelijk aan NULL.



De man kwam in een Kafkaƫske bureaucratie terecht, waarin hij zelf bij elke boete moest aanvechten. Tartaro ging in gesprek met de Amerikaanse beheerder van het boetesysteem, de DMV. Het boetebedrag werd eerst omlaag gebracht van 12.049 dollar naar 6.262 dollar, en later nog eens naar 140 dollar.



Maar de boetes blijven binnenkomen, en de man is pas van het gedoe af als hij alle boetes heeft betaald. Pas dan durft Tartaro zijn kenteken te veranderen. Hij is bang dat hij nog dieper in de problemen komt als hij zijn ongelukkige nummerplaat nu al van 'niets' naar 'iets' verandert.

Reacties

17-08-2019 18:06:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.570

OTindex: 21.324

Lang leve de automatisering.

17-08-2019 18:31:57 Grouse

Erelid



WMRindex: 736

OTindex: 649

En leve de bureaucratie

17-08-2019 18:46:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.509

OTindex: 71.804

En leve de personalisatie

17-08-2019 19:31:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.866

OTindex: 31.974

het leek zo slim

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: