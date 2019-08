Verkeersbord in Flevoland stuurt weggebruikers naar Drenten

In de provincie Flevoland is een opvallend nieuw verkeersbord geplaatst tussen Lelystad en Almere. Automobilisten worden rechtsaf gestuurd voor 'Drenten'.

Het bord staat volgens Omroep Flevoland op de kruising van de Vogelweg en Roerdompweg in de gemeente Zeewolde. In plaats van Drenten had de plaatsnaam van het 33 kilometer verderop gelegen Dronten op het bord moeten staan.



De afgelopen weken is er gewerkt aan de weg die parallel loopt langs de A6 tussen Almere en Lelystad. De weg is verbreed en er is nieuwe belijning aangebracht. Nu alleen dus nog een nieuw verkeersbord.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: