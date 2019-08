Mensen die pure chocolade eten zijn minder depressief

Het eten van donkere pure chocolade kan je stemming positief beïnvloeden en depressieve symptomen verminderen, zo blijkt uit een nieuw door UCL geleid onderzoek waarin het verband tussen verschillende soorten chocolade en stemmingsstoornissen nader wordt onderzocht .



De studie, gepubliceerd in Depression and Anxiety, is de eerste die het verband met depressie en het type chocolade dat wordt geconsumeerd onderzoekt. Onderzoekers van UCL werkten samen met wetenschappers van de Universiteit van Calgary en Alberta Health Services Canada en beoordeelden gegevens van 13.626 volwassenen van de US National Health and Nutrition Examination Survey. De chocoladeconsumptie van de deelnemers werd beoordeeld aan de hand van hun scores op de Patient Health Questionnaire, die depressieve symptomen beoordeelt.



In het onderzoek werd ook rekening gehouden met een aantal andere factoren, waaronder lengte, gewicht, burgerlijke staat, etniciteit, opleiding, gezinsinkomen, lichamelijke activiteit, roken en chronische gezondheidsproblemen, om ervoor te zorgen dat het onderzoek alleen het effect van chocolade op depressiviteit meet.



Na correctie voor deze factoren werd vastgesteld dat personen die binnen twee perioden van 24 uur donkere chocolade hadden gegeten 70 procent minder kans hadden op klinisch relevante depressieve symptomen dan degenen die aangaven helemaal geen chocolade te hebben gegeten.



25 procent van de chocoladeconsumenten die de meeste chocolade aten (van welke aard dan ook, niet alleen donker), hadden ook minder kans op depressieve symptomen dan degenen die helemaal geen chocolade aten. Onderzoekers vonden echter geen significant verband tussen consumptie van niet-donkere chocolade en klinisch relevante depressieve symptomen.



Depressie treft meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.



Hoofdauteur Dr. Sarah Jackson (UCL Institute of Epidemiology & Health Care) zei: “Deze studie levert enig bewijs dat consumptie van chocolade, in het bijzonder pure chocolade, kan worden geassocieerd met een verminderde kans op klinisch relevante depressieve symptomen.



“Er is echter verder onderzoek nodig om het oorzakelijk verband verder te verduidelijken – het kan zijn dat depressie ervoor zorgt dat mensen hun interesse in het eten van chocolade verliezen, of er kunnen andere factoren zijn waardoor mensen minder vaak donkere chocolade eten en depressief zijn .



“Als er een oorzakelijk verband wordt aangetoond dat er een beschermend effect van chocoladeconsumptie op depressieve symptomen bestaat, dan moet het biologische mechanisme worden begrepen om het type en de hoeveelheid chocoladeconsumptie te bepalen voor optimale preventie en behandeling van depressie.”



Van chocolade wordt algemeen gezegd dat het eigenschappen heeft om de stemming te verbeteren. Chocolade bevat een aantal psychoactieve ingrediënten die een gevoel van euforie veroorzaken vergelijkbaar met dat van cannabinoïde, gevonden in cannabis. Het bevat ook fenylethylamine, een neuromodulator die belangrijk wordt geacht voor het reguleren van de gemoedstoestand van mensen.



Experimenteel bewijs suggereert ook dat stemmingsverbeteringen alleen plaatsvinden als de chocolade smakelijk en aangenaam is om te eten, wat suggereert dat de ervaring van het genieten van chocolade een belangrijke factor is, niet alleen de aanwezige ingrediënten.



Hoewel het bovenstaande geldt voor alle soorten chocolade, heeft donkere chocolade een hogere concentratie flavonoïden, anti-oxiderende stoffen waarvan we weten dat ze een remmende werking hebben op ontstekingen , die een rol kunnen spelen bij het ontstaan ​​van depressie.

Reacties

17-08-2019 08:23:07 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.018

OTindex: 41

Maar wel hebben ze een slechter gebit met veelal tandgaatjes.

17-08-2019 08:51:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.550

OTindex: 21.305





Maar 't is goed nieuws voor de chocolade adepten onder ons (is 't niet @zekerlezen : Kwestie van goed poetsen.Maar 't is goed nieuws voor de chocolade adepten onder ons (is 't niet @Mamsie ?)

17-08-2019 09:16:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.833

OTindex: 71.217

Ik vraag me wel af of het net zo is als met drugs: dat het, als je er aan gewend bent, niet meer werkt, zodat je steeds meer nodig hebt, en het uiteindelijk zinloos is.

Dat is mijn ervaring: als ik een tijdje geen chocola meer gegeten heb, merk ik het effect als ik het weer eens eet.. maar als ik het iedere dag eet merk ik geen effect.

