Pak mèèèèh dan: urenlange jacht op gedumpte geit door natuurgebied

NOORD-SCHARWOUDE - Een geit in het natuurgebied Geestmerambacht heeft het haar redders knap lastig gemaakt. Urenlang hebben Alice de Rooij en haar vrienden geprobeerd het beestje te pakken, maar een geitje in het nauw maakt rare bokkensprongen en laat zich echt niet zomaar vangen.



Het dier spookte al tien dagen door het natuurgebied. In z'n eentje, terwijl geiten echte kuddedieren zijn. Eerdere pogingen om haar te vangen waren niet gelukt. "Ik las over het diertje op Facebook en ben meteen samen met mijn vriend op zoek gegaan naar het dier. Het dier is waarschijnlijk door iemand in het natuurgebied gedumpt. Dat gebeurt wel vaker helaas", vertelt dierenliefhebber Alice.



Onmogelijke taak

"Maar het was zoeken naar een speld in een hooiberg. De harde wind en zóveel volle groene bosjes maakte het een onmogelijk taak." Een dag later keerde het reddingsteam terug met twee man versterking. Ditmaal vonden ze de gehoornde voortvluchtige wel. "Maar geiten zijn argwanende dieren en het kostte flink wat moeite voordat we het dier gevangen hadden."



Blaten en mobiel geitengeluid

Om het vertrouwen van de geit te winnen speelde het reddingsteam op de telefoon geitengeluiden af en ook blaten ze zelf van hartenlust mee. Maar ondanks dat de geit er best lol in leek te hebben, bleef-ie buiten het bereik van Alice en haar team. "De geit speelde gewoon een spelletje met ons."



Na een bijna drie uur lange achtervolging door dichte bosjes, langs brandnetels en over gladde boomstammen was de moraal van de redders laag. Ze besloten terug naar de auto te gaan."We hadden geen keus, ze liet zich écht niet vangen en we moesten opgeven. Dat vonden we wel lastig. We waren soms zo dichtbij." Maar tot hun verwondering liep de geit vrolijk achter ze aan.



"Als een blij hondje huppelde ze mee. Toen kwam een van ons op het idee om haar in te sluiten op een stuk terrein waar we de hekken konden sluiten. En toen was het een peulenschil om haar te vangen." De geit is veilig naar kinderboerderij Beestenboel gebracht, waar Alice als vrijwilliger werkt.



Het beestje wordt deze week naar de Dierenambulance in Schagen gebracht, waar de eigenaar zich kan melden. Als er over twee weken nog niemand de geit heeft opgehaald wordt er een nieuw huisje voor haar gezocht.

