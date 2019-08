Ex geeft vrouw checklist van dingen die ze nooit mag doen als ze gaat stappen – en bedriegt haar daarna

Een vrouw heeft onthuld hoe haar ex haar een lange lijst gaf van dingen die ze nooit zou mogen doen tijdens een avondje stappen om haar vervolgens daarna te bedriegen.Zoe Scholefield plaatste de lijst die ze ontving van haar ex-partner op Twitter.Het bericht ontving meer dan 34.000 likes sinds het vrijdag werd gepost.Zoe voegde eraan toe: “Grappig dat mijn ex zulke dingen naar mij toestuurt, terwijl hij degene was die uitliep.”Het bericht is meer dan 3000 keer gedeeld met honderden geschokte reacties van gebruikers die het gedrag van haar ex controlerend en zeer manipulatief vinden.Enkele reacties:“Hij moet een psychiatrische instelling bezoeken.”“Wauw, hij lijkt me giftig, gevaarlijk en een psychopaat.”“Hij is paranoïde. Hij denkt dat jij hetzelfde doet wat hij daarbuiten uitspookt en probeert je leven zo te beheersen.”“Ik weet niet wie dit moet horen, maar als je partner je slechts een van die zaken opdraagt, verbreek de relatie meteen. Controle is geen genegenheid of liefde.”