Zelfbediening van de terrasverwarming levert De Drie Gezusters in Groningen een flinke besparing op

De Drie Gezusters aan de Grote Markt in Groningen bespaart flink op stroomkosten sinds bezoekers de terrasverwarming zelf aan- en uit kunnen zetten. Sil Doeksen van het bedrijf hoopt met dekentjes nog meer te besparen.



Volgens Doeksen staan de 54 elektrische straalkachels, die sinds mei zijn voorzien van een zelfbedieningsknop, nu veel korter aan dan vroeger. ,,We verbruiken 40 procent minder stroom. Dat kunnen we goed vergelijken met dezelfde periodes in voorgaande jaren’’, zegt hij.



Het grote horecabedrijf bestaat behalve uit verschillende ‘Drie Gezusters’ onder meer uit bar Hoppe, De Groote Griet en hotel De Doelen. De zaken aan de zuidwand van de Grote Markt hebben een gezamenlijk terras met parasols.



Bij de parasols met straalkachels staat een paaltje met een knop voor elke kachel. Aan de paaltjes zitten ook stopcontacten waar bezoekers hun telefoon of laptop kunnen opladen. Dat verhoogt het stroomgebruik weer. ,,Maar dat verbruik valt in het niet bij het stroomverbruik van de kachels.’’



Doeksen denkt dat het verbruik nog verder daalt als bezoekers in de gaten krijgen ze de kachels zelf kunnen bedienen. ,,Als ze straks weer wat langer aan staan, starten we een campagne om duidelijk te maken dat ze de kachels zelf kunnen uitzetten. Met dekentjes proberen we hen te verleiden dat wat vaker of langer te doen.’’



Er komt vermoedelijk nog een stimulans bij. ,,We zoeken een goede manier om duidelijk te maken wat het verbruik is op basis van de CO2 productie of het aantal bomen dat nodig is om het stroomverbruik te compenseren. Natuurlijk kunnen we ook het aantal kiloWatts laten zien, maar dat zegt mensen niet zo veel.’’



Volgens bedrijfsleider Doeksen is het weghalen van de terrasverwarming geen optie omdat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt. ,,We willen wel stimuleren om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie.’’

