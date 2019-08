Rijtjeshuis in Amsterdam versus Drenthe: 1,2 miljoen euro verschil

Een prijsverschil van ruim 1,2 miljoen euro tussen twee vrijwel identieke rijtjeshuizen, rara hoe kan dat? Simpel: het ene ligt in Amsterdam-Zuid, het andere in het Drentse Norg.



Dat er een kloof gaapt tussen de huizenprijzen in de Randstad en Amsterdam in het bijzonder en de rest van Nederland is wel bekend.



Wie buiten de grote steden gaat wonen, krijgt veel meer huis voor z'n geld. Het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste provincie (Noord-Holland versus Groningen) is op dit moment gemiddeld 175.000 euro, blijkt uit cijfers van de Rabobank.



Op Funda is het verschil goed te zien in een advertentie voor een rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid. Gebouwd in de jaren vijftig, met vier slaapkamers, twee badkamers en zowel een voor- als achtertuin. Vraagprijs: 1,45 miljoen euro, voor een woning van 144 vierkante meter, omgerekend 10.069 euro per vierkante meter.



Een exorbitant bedrag, zeker als je het naast een soortgelijk huis in Norg zet. Voor nog geen 200.000 euro ben je eigenaar van een rijtjeshuis uit begin jaren zeventig dat qua woonoppervlak net zo groot is als het huis in de hoofdstad. De vraagprijs van 189.000 euro komt neer op 1312 euro per vierkante meter huis.



Een extra nadeel in Amsterdam: je zit nog vast aan erfpacht van 273 euro per jaar. Die kun je afkopen, maar dat kost je dan wel 135.000 euro, exclusief kosten voor onder meer de notaris.



Wie toch liever wat groters wil: bij Ede, op een half uur rijden van Utrecht, kun je voor een krappe 1,2 miljoen euro een complete villa kopen. Daar krijg je een lap grond bij en een zwembad in de kelder. Totaal woonoppervlak: 323 vierkante meter, wat neerkomt op 3698 euro per meter.

