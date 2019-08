Amerikaan is enige passagier aan boord van vliegtuig

Heb jij je weleens afgevraagd hoe het zou zijn om een privéjet te bezitten? Vincent Peone uit New York kreeg die kans, zonder dat het hem veel geld kostte. Hij vloog vorige week in z'n eentje van Aspen in Colorado naar Salt Lake City in Utah. Tot zijn eigen verbazing waren er geen andere passagiers aan boord.Op een filmpje dat de Amerikaan eergisteren op Twitter deelde, is te horen dat hij hoogstpersoonlijk werd uitgenodigd om aan boord te komen van het vliegtuig. "We staan op het punt om te vertrekken naar Salt Lake City. We verzoeken de enige passagier op deze vlucht om te boarden", klonk het op de luchthaven van Aspen.Peone had er wel lol in, zo blijkt uit de videobeelden. Hij kreeg zijn eigen veiligheidsinstructies voor vertrek en mocht zelfs een kijkje nemen in de cockpit. Op de vraag of dit weleens eerder was voorgekomen, kreeg Peone een teleurstellend antwoord. Ja, antwoordde een medewerkster die hem naar het vliegtuig begeleidde.Op het moment van schrijven is de video van Peone al bijna 750.000 keer bekeken en ook luchtvaartmaatschappij Delta heeft gereageerd. "Wat een fantastische ervaring", reageerde Delta. "Bedankt dat je voor ons hebt gekozen."