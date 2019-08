Vandaag is Linkshandigendag: deze ergernissen moeten linkshandigen elke dag doorstaan

Alle linkshandigen ter wereld: verenig jullie! Vandaag 13 augustus is het immers Internationale Linkshandigendag.De dag werd in 1976 in het leven

13-08-2019 17:20:54 Yanuqa

Lid

WMRindex: 56

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Terwijl er vroeger in m'n gezin één linkshandige (ik), twee tweehandigen, en één rechtshandige was, kwam er groot protest toen ik ooit een schaar had gekocht voor linkshandigen. Na een poosje toch maar weer een andere erbij gekocht

13-08-2019 17:46:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.437

OTindex: 21.239

Quote:

Dan zouden ze kunnen overgaan op Arabisch of Ivriet. Die schrijven van rechts naar links

13-08-2019 17:59:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.058

OTindex: 1.963



Al 2 dagen last van mijn rechterschouder dus ik moet veel met links doen

Al 2 dagen last van mijn rechterschouder dus ik moet veel met links doen

13-08-2019 18:06:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.712

OTindex: 31.924

@Emmo :

daarom leerde ik verbluffend snel Urdu schrijven, maar dat kon alleen mijn toenmalige echtgenoot lezen. 25 jaar na de scheiding is er niet veel blijven hangen. gewoon spiegelschrift gaat nog steeds goed

