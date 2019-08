Duikteam brandweer het water in bij Hoge der A in Groningen voor bosje sleutels

Consternatie rondom de A-brug in Groningen. De brandweer staat met een duikteam paraat en tientallen omstanders turen naar het water. Zou er iets ernstigs gebeurd zijn? Nee: iemand heeft z’n sleutels in de plomp laten vallen.



Voordat de brandweer erbij komt proberen een paar magneetvissers, die toevallig in de buurt zijn, de sleutels naar boven te vissen. Maar de sleutels bijten niet, waarop de brandweer te hulp schiet. Best opmerkelijk voor een bosje sleutels.



Dat vindt ook de buurman die het voorval filmt. Maar de brandweerwoordvoerder komt met uitleg: „Het duikteam was in de buurt voor een oefening. Een vrouw had haar sleutels verloren en omdat we er toch waren, hebben we van de nood een deugd gemaakt.”



Het duikteam van de Groninger brandweer is na overleg en het bestuderen van de situatie het water ingegaan om de sleutels te vinden. Zonder resultaat. De zoektocht levert de duikers dit keer alleen een hoop bekijks op.

Nu nog de dikke factuur opsturen.

@Emmo : dat factuur opstellen en opsturen is ook zo'n oefening, en wel een leuke.

