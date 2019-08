'Amsterdam big stones' op fietskaart Union, maar waar zijn de 'Amsterdam earthquakes'?

Amsterdam big stones. Zo worden de Drentse hunebedden genoemd op de fietskaart die fietsenfabrikant Union onder toeristen in Amsterdam uitdeelt.



Union wil zo duidelijk maken dat er in Nederland meer te zien is dan alleen het centrum van Amsterdam, op de kaart Old Amsterdam genoemd.



De Drentse hunebedden kregen met de Waddeneilanden (Amsterdam islands) wel een plekje op de kaart, maar Groningen moet het zonder vermelding doen, dus geen aardbevingen (earthquakes) op de kaart.



De kaart wordt verspreid onder toeristen in de hoofdstad. Union wil hiermee buitenlandse toeristen aansporen een elektrische fiets te huren. De Engelstalige kaart is in de hoofdstad gratis af te halen bij hotels, informatiepunten en fietshandelaren.



Alle bezienswaardigheden in ons land zijn veramsterdamst: van Gouda (Amsterdam cheese market) tot de Cauberg (Amsterdam mountain) en van de Afsluitdijk (Amsterdam long dike) tot de Deltawerken (Amsterdam waterworks).



De ‘Amsterdamisering’ blijft niet beperkt tot Nederland. Vlaanderen heet op de kaart Vlaams Amsterdam en Duitsland Duitssprekend Amsterdam.

Reacties

16-08-2019 18:11:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.828

OTindex: 71.207

Quote:

Duitsland Duitssprekend Amsterdam vroeger was dat Diets.. vandaar ons volkslied..

Dus eerst werd The Netherlands vereenvoudigt tot Holland.. nu wordt The Netherlands vereenvoudigt tot Amsterdam vroeger was dat Diets.. vandaar ons volkslied..Dus eerst werd The Netherlands vereenvoudigt tot Holland.. nu wordt The Netherlands vereenvoudigt tot Amsterdam

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: