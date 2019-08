Reiziger krijgt gezelschap van goudvis

In het Indiase restaurant Trident Bandra Kurla spaart het personeel kosten noch moeite om hun gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Dat ondervond ook reiziger Prakash Mallya die alleen aan tafel zat en prompt het gezelschap kreeg van een goudvis.



“All by myself”, zingt Eric Carmen mistroostig in zijn monsterhit. Dat lot leek ook de eenzame reiziger Prakash Mallya beschoren tot hij op restaurant plots gezelschap kreeg van een goudvis. Terwijl de man reisde in de Indiase stad Mumbai, besloot Mallya snel een maaltijd te nuttigen in het restaurant van het hotel waar hij verbleef. Het personeel zat verveeld met het feit dat de man alleen moest eten en kwam met een ludiek idee op de proppen. Een werknemer plaatste een grote viskom op tafel met daarin een vrolijk rondzwemmende goudvis die de naam Antonio droeg.



Mallya’s dag kon haast niet meer stuk en hij deelde het vriendelijke gebaar op Twitter. “Ik was net geland in Mumbai en ik ging naar het restaurant van mijn hotel voor een snelle hap. Het personeel kwam me dit brengen aan tafel opdat ik niet alleen moest eten. Zo vriendelijk en attent, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt tijdens mijn reizen”, schreef een dankbare Mallya.



Op Twitter maakten sommigen zich zorgen over de kleine leefruimte van de goudvis. Het restaurant stelde iedereen snel gerust: “De vis werd onmiddellijk terug in het grote aquarium gezet en kreeg alle nodige zorg. We waarderen jullie inbreng.”

sommigen maakten zich zorgen over de kleine leefruimte van de goudvis Ik maak me zorgen over het feit dat je, als je alleen bent, meteen als eenzaam wordt bestempeld Ik maak me zorgen over het feit dat je, als je alleen bent, meteen als eenzaam wordt bestempeld

