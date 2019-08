Onderzoekers maken het parfum van de Egyptische koningin Cleopatra opnieuw

Als je je ooit hebt afgevraagd welk parfum Cleopatra gebruikte, dan hebben twee professoren van de University of Hawaii in Manoa misschien een antwoord voor je.

Na het vinden van oude parfumcontainers in Thmuis, een oude Egyptische stad in de Nijldelta, ook wel Tell Timai genoemd, benaderden professor Robert Littman en adjunct-professor Jay Silverstein twee experts op het gebied van oude Egyptische geuren om het parfum van de legendarische koningin te recreëren.

De onderzoekers Dora Goldsmith en Sean Coughlin reproduceerden de geur met behulp van oude Griekse formules uit mirre, een natuurlijke gom, gewonnen uit deze kleine en doornige boomsoorten.

"Wat een sensatie is het om een ​​parfum te ruiken dat 2000 jaar lang niemand heeft geroken en dat Cleopatra misschien heeft gedragen," zei Littman.

Het parfum maakt deel uit van een tentoonstelling van de National Geographic Society, getiteld "Queens of Egypt", in Washington, DC, waar het tot 15 september zal blijven.

Littman en Silverstein stuitten op historisch bewijs van de oude geurindustrie tijdens opgravingen in Thmuis. De stad wordt in de oudheid beschouwd als het centrum van enkele van de beroemdste parfums.

De professoren ontdekten een verscheidenheid aan ovens uit de derde eeuw voor Christus. Die werden gebruikt om fijne lekythoi of parfumflessen te produceren. De ovens zelf zijn gemaakt van geïmporteerde klei.

Tijdens de opgravingen in 2012 ontdekten de professoren een vloeibaar productiegebied en een voorraad gouden en zilveren munten in de buurt van ovens. De ontdekking suggereert dat het misschien het huis was van een parfumverkoper.

