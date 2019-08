Binnenkort: vallende sterren op bestelling

Een Japanse satelliet is in een baan om de aarde gegaan. Hij moet vallende sterren leveren die langer leven en meer kleuren hebben dan die van de natuur.



Het Japanse bedrijf ALE heeft een satelliet gelanceerd om op bestelling vallende sterren te leveren.



De satelliet heeft 400 balletjes mee om naar de aarde af te schieten, zodat ze als vallende sterren verbranden in de atmosfeer.



Het idee is dat een show uit 20 brandende ballen moet bestaan, dus de satelliet heeft munitie voor 20 meteorenregens.



De kunstmeteoren van een Japans bedrijf verbranden in de atmosfeer. Ze moeten dezelfde baan volgen als natuurlijke meteoren, en zo’n vallende ster duurt wel 10 seconden.



De precieze constructie van de balletjes is een bedrijfsgeheim, maar volgens ALE zijn deze van hetzelfde materiaal gemaakt als de meteoren die van nature vallende sterren voortbrengen, dus metalen als ijzer en nikkel plus gesteenten.



Verder garandeert het bedrijf dat er geen risico bestaat dat de kogeltjes van 1 centimeter doorsnee op aarde belanden.



Ze verbranden in de atmosfeer terwijl ze vallen vanaf 80 à 60 kilometer hoogte, net als natuurlijke meteoren.



Doordat de kogels iets zwaarder zijn dan de meeste meteoren, bewegen ze langzamer en zijn ze 3 à 10 seconden te zien.



Natuurlijke vallende sterren duren meestal nog geen seconde. Doordat het bedrijf stoffen aan de meteoren toevoegt, kan de satelliet ook vallende sterren in allerlei kleuren leveren.



De satelliet moet in de lente van 2020 boven Hiroshima laten zien wat hij kan.

15-08-2019 22:38:45 Emmo

En wat doen die dingen met de ozonlaag, de stratosfeer of met het milieu in het algemeen?

