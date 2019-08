Meiden beklimmen metershoge boom in Zuidbroek en durven niet meer naar beneden

Twee meisjes hebben maandagavond rond zeven uur enige tijd vastgezeten in een boom aan de Stationsstraat in Zuidbroek.



Een meisje was als eerste de boom in geklommen, maar kwam vast te zitten en durfde niet meer naar beneden. Het tweede meisje klom er achteraan, maar overkwam hetzelfde.



De brandweer kwam ter plekke om de meiden met behulp van een ladder weer met beide benen op de grond te zetten. Voor de schrik kregen ze een beer mee naar huis.



Dat zijn dus schuwe poezen van een geheel ander soort.

