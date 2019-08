Mama vraagt 85 dollar eigen bijdrage voor verjaardagsfeestje zoon en eist specifiek presentje

Een mama is op Facebook in het oog van een storm beland, omdat ze het aandurfde om aan ouders en eigen bijdrage van ruim US$ 85 te vragen voor het verjaardagsfeestje van haar zoon.



Alle klasgenootjes van de jongen waren uitgenodigd om het feest mee te vieren bij een kartbaan. Alleen waren niet alle ouders even enthousiast: de moeder had hen een bijdrage gevraagd van US$ 85 per kind.



“In alle jaren dat ik kinderfeestjes geef en zelf uitgenodigd word,” schrijft een misnoegde ouder op Facebook, “ben ik nog nooit gevraagd om te betalen voor een feestje. Wordt dit tegenwoordig gedaan?”



“Ik was enorm geschokt toen mijn zoon thuiskwam met de uitnodiging voor een karting party die US$ 85 zou kosten als hij die zou bezoeken.”



Wat de zaak verergerde, is dat de moeder van de jarige ook vroeg om Amazon vouchers als presentje.



Kort daarna kregen de ouders een bericht dat ze moesten bijdragen voor reservering van de kartbaan, vervoer naar de baan en enkele andere kosten.



De ouder vraagt: “Ben ik onredelijk of is deze vrouw hebzuchtig en brutaal?”



“Mijn zoon bezoekt een nieuwe school en was heel blij met de uitnodiging – echter blijkt dat de hele klas was uitgenodigd.”



“De afgelopen weken kreeg ik updates van de moeder die in een sms vroeg om een deposito van US$ 20 voor de kartbaan en de rest, US$ 30, moest op de dag zelf worden betaald.



“Daarna ontving ik het verzoek van US$20 voor transport.”



“Vanmorgen had ze het lef om toe te voegen dat wij een picknickmand met lekkers en ijs moeten meenemen, zodat de jarige niets hoeft te brengen.”



“Ik zou al afmelden na het transportverzoek, maar dit was echt de druppel. Ik zal mijn zoon maar een andere keer zelf naar de kartbaan brengen.”



Iemand schreef: “De bedoeling is dat iedereen betaalt voor de verjaardag van haar zoon. Mijn kind zou in ieder geval niet gaan.”



“Dit is absoluut absurd,” schreef iemand anders. “Ik zou definitief afzeggen. Als jij het verjaarsfeest organiseert, dien je toch ervoor te zorgen dat er voor iedereen wordt betaald?”

