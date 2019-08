Team van wetenschappers maakt Atomik Tsjernobyl-wodka

Een team van wetenschappers heeft een nieuwe wodka gemaakt uit gewassen en water uit de beruchte uitsluitingszone van Tsjernobyl.Tsjernobyl is een verlaten Russische kerncentrale die in 1986 een melt down heeft gehad, waarna er een uitsluitingszone van 1000 vierkante mijl rondom is gecreëerd die nog steeds onveilig is om permanent te bewonen vanwege de stralingsniveaus. Een team van Britse en Oekraïense wetenschappers hebben nu wodka gemaakt met behulp van producten uit die zone, volgens Sky News.De nieuwe wodka "Atomik" is "misschien wel de belangrijkste fles sterke drank ter wereld", zegt professor Jim Smith van de Universiteit van Portsmouth. Smith bedacht het idee voor Atomik gedurende de vele jaren dat hij de natuurbescherming bestudeerde in de uitsluitingszone, meldt Sky.Atomik werd geproduceerd met behulp van graan, geteeld binnen de uitsluitingszone en water gepompt uit een ondergronds reservoir vlakbij de kerncentrale van Tsjernobyl zelf, volgens de New York Times.Sinds de stad door mensen is verlaten, zijn de steden van Tsjernobyl gastheer geworden voor dieren in het wild zoals de vos op het plaatje Smith en zijn collega's beloven dat Atomik niet sterker radioactief is dan enige andere wodka, en hebben zelfs wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd naar de potentiële veiligheid en levensvatbaarheid van het gebruik voor alcoholproductie als een middel voor "voor hergebruik van verlaten landen."Hoewel er tot nu toe slechts één fles is geproduceerd, "hoopt Smith dit jaar te beginnen met een kleinschalige productie", volgens Sky.Als Tsjernobyl-wodka niet genoeg is om te voldoen aan welke post-apocalyptische begeerte je ook hebt, kun je de verwoeste wereld van de uitsluitingszone ervaren, met een van de verschillende bedrijven die rondleidingen in het gebied aanbieden. Terwijl de straling blijft dalen en de publieke belangstelling stabiel blijft, wordt de mislukte Russische rampzone een soort broeinest voor toerisme.