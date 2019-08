Britse politie zoekt gevaarlijke crimineel maar u mag hem niet pesten vanwege raar kapsel

De politie in Wales heeft mensen opgeroepen te stoppen met het belachelijk maken van een voortvluchtige crimineel. Een foto van de 21-jarige man, die een teruglopende haarlijn en een opvallend kapsel heeft, ging viral en leidde tot veel hilariteit, bericht Sky News.De politie had de foto van de man uit Newport zelf online gezet en creëerde zo onbedoeld een internetsensatie. Op de foto is tienduizenden keren gereageerd.Veel gebruikers kunnen de verleiding niet weerstaan op Facebook te reageren met woordgrappen over de kalende drugscrimineel, die de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. “Het lijkt erop dat zijn haarlijn ook op de vlucht is geslagen”, grapt iemand. Een andere Facebookgebruiker merkt op dat de politie de omgeving “uitkamt”.De politie lijkt niet gecharmeerd te zijn van sommige reacties en heeft gebruikers gewaarschuwd. “Denk eraan dat het lastigvallen, bedreigen en uitschelden van mensen op sociale media tegen de wet kan zijn”, reageert het korps uit Gwent op Facebook. Wie in de fout gaat, zou riskeren zelf het onderwerp te worden van een politieonderzoek.