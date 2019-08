Artsen verwijderen tandenborstel uit ingewanden man die hij 20 jaar geleden slikte

Een ex-gevangene die 20 jaar geleden probeerde om zelfmoord te plegen door het slikken van een tandenborstel heeft die eindelijk laten verwijderen uit zijn ingewanden.De tandenborstel was bijna onherkenbaar, zwart en de borstelharen waren helemaal uiteengevallen.De ex-crimineel Li, ging naar de dokter nadat hij steeds pijnen ervoer in zijn buik. Er werd een CT-scan gemaakt in Shenzhen, China.De artsen ontdekten toen het object en vroegen hem hoe dat daar terechtkwam.Li, 51, onthulde dat hij de tandenborstel bij een zelfmoordpoging had geslikt in een gevangeniscel 20 jaar terug.De man was besmet geraakt met HIV, vanwege drugsgebruik en kon hij daarmee niet omgaan.De artsen gebruikten een endoscoop om de tandenborstel uit zijn ingewanden te halen.