Een paar jaren geleden deed een verhaal de ronde over waterketels in hotels die door sommige mensen werden gebruikt om bijvoorbeeld vuile kleren, in het bijzonder ondergoed, in te wassen.Een medische deskundige waarschuwde over het gebruik van waterketels, vanwege bacteriën die daarin voorkomen als gevolg van vuil ondergoed dat daarin wordt gewassen.Maar niet eenieder raakte onder de indruk van zijn verhaal, totdat een vrouw een bericht plaatste op social media dat ze eens gebruik had gemaakt van een ketel in een hotel om haar ondergoed te wassen, nadat ze onverwachts menstrueerde.Mensen reageerden zeer geschokt op het bericht. Niet alleen om de daad, maar dat ze durft om het verhaal publiekelijk te delen.“Als je vergeten bent om een pak maandverband te kopen, is het toch makkelijker om nieuw ondergoed of gewoon een pak maandverband te kopen bij de winkel”Iemand die jarenlang in hotels heeft gewerkt, reageerde: “Ik heb jarenlang gewerkt in hotels – maak *nooit* gebruik van de waterketel in de kamer!”

Kooldioxide

Oh en trouwens, over waterketels gesproken.



Ik ben een paar jaar terug op een prachtige reis naar China geweest. Georganiseerde reis, met een hele leuke groep Nederlanders en goede gidsen.



Nouja, bijna iedereen in de groep was heel gezellig.



Er was ook Fred.



Fred was een wat oudere meneer die, naar we van hem begrepen, toch wel genoeg geld had voor een reisje. Maar hij leek zich totaal niet te interesseren in waar we gingen kijken. Gingen we naar een prachtige historische tempel toe, zat hij buiten op een stoeprandje te wachten tot we verder gingen.



De enige reden die hij leek te hebben om naar China te gaan was dat z'n zoon met een Chinese was getrouwd en het leek 'm ook wel wat om een Chinees vrouwtje op de kop te tikken.



Maarja, toen hij aan een van onze gidsen, een Chinese jongedame, probeerde uit te leggen dat het in Nederland heel normaal is om Chinezen "spleetogen" te noemen, was die kans ook verstreken.



Hoe dan ook, we hebben in China ook heerlijk gegeten. Allerlei traditionele gerechten in kwaliteitsrestaurant, echt super, onze gidsen wisten wel wat ze deden.



Maar Fred moest dat allemaal niet. Fred wilde Hollandse kost. En daar kun je ver naar zoeken in China.



Maar, hij verhongerde niet hoor. Hij had een gedeelde hotelkamer geboekt, en volgens zijn kamergenoot had ie z'n halve koffer volzitten met krentenbollen en rookworsten. Waar hij drie weken op overleefd heeft, want zo lang duurde de reis.



En, volgens z'n kamergenoot warmde hij de rookworsten op in de waterkoker voor de thee in de hotelkamers. Ook lekker om zo'n smaakje achter te laten in de thee voor de hotelgasten na hem.



Ik heb veel meegemaakt tijdens mijn reizen, maar nog nooit eerder een Fred.