Amerikaanse vrouw verft huis knalroze met emoji na burenruzie

Een knalroze huis met twee enorme emoji's erop is het gevolg van een uit de hand gelopen burenruzie in het Amerikaanse Manhattan Beach. Volgens buurtbewoners heeft de eigenaresse van het roze huis wraak genomen, nadat buren haar hadden verlinkt bij de gemeente.De burenruzie begon in mei. Kathryn Kidd, de eigenaresse van het -toen nog niet zo roze- huis, zette haar woning te huur op Airbnb. Dat is tegen de regels van de gemeente, die voorschrijft dat huizen niet voor een periode korter dan 30 dagen verhuurd mogen worden.Kidd deed dat wel en buren gaven haar aan bij de gemeente. Ze kreeg een boete van duizenden euro's.Het huis vóór het schilderwerk. Het huis vóór het schilderwerk.Een paar dagen later verschenen er volgens buurtbewoners schilders voor het huis van Kidd. Dat melden Amerikaanse media. Het huis werd fuchsiaroze gemaakt met twee enorme emoji's erop. De buren zijn er van overtuigd dat het een wraakactie is."Het is een teken naar mij persoonlijk en naar de andere mensen die in de straat wonen", zegt een buurvrouw in een verklaring. Ze is bang dat het roze huis de waarde van andere huizen in de straat aantast. Bovendien trekt het huis nogal wat bekijks. "Er zijn veel voetgangers, auto's, fietsers, mensen die op onze oprit zitten en mensen die filmen", zegt een andere buurtbewoner tijdens een gemeenteraadsvergadering. Er zou zelfs een videoclip zijn opgenomen op het dak va het huis.Eigenaresse Kidd ontkent in Amerikaanse media dat de nieuwe kleur iets te maken zou hebben met boete die ze kreeg voor het verhuren van haar huis.Ze heeft het huis de kleur gegeven die ze zelf wilde en de emoji's zijn volgens haar een modestatement.