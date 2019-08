Daarom zijn sommige mensen muggenmagneten

Muggen kiezen de lekkerste slachtoffers uit met behulp van honderden sensoren, die van alles kunnen registreren: van je adem tot je bloedgroep. En dat op wel 50 meter afstand.



Volgens onderzoeken heeft naar schatting 20 procent van de mensen de pech dat ze bijzonder smakelijk zijn voor de muggen in vergelijking met de rest van de bevolking.



Muggen gebruiken speciale antennes met honderden verschillende sensoren om de aantrekkelijkste slachtoffers te identificeren, en deze sensoren kunnen geuren en uitgeademde stoffen als koolstofdioxide en aceton op een afstand van maar liefst 50 meter opsporen.



8 dingen waar muggen op afkomen:



Kleuren

Muggen zien het best in de namiddag, wanneer het licht niet zo fel meer is. Donkere kleuren als zwart, donkerblauw en -rood zijn voor muggen het best te zien.



Kooldioxide

Kooldioxide in uitgeademde lucht trekt muggen aan. Een hoge stofwisseling vergroot de productie van kooldioxide.



Lichaamstemperatuur

Lichaamstemperatuur speelt ook een rol. Hoe meer warmte het lichaam afstaat, hoe aantrekkelijker het is voor muggen.



Grootte

Volwassenen worden vaker gestoken, want ze hebben meer cellen en staan daardoor meer kooldioxide en warmte af.



Uitgeademde lucht

Muggen komen af op aceton uit de uitgeademde lucht van met name mensen die diabetes hebben, vasten of weinig koolhydraten eten.



Zwangerschap

Zwangere vrouwen hebben twee keer zo veel kans op muggenbeten als niet-zwangere vrouwen. Hun lichaam is warmer en ze scheiden bepaalde geurstoffen af. Ook hebben ze een groter oppervlak.



Bloedgroep

Muggen vinden sommige bloedgroepen lekkerder dan andere. Uit onderzoeken blijkt dat muggen twee keer zo vaak mensen met bloedgroep O aanvallen als mensen met bloedgroep A.



Sport

Melkzuur, dat tijdens het sporten gevormd wordt in de spieren, trekt eveneens muggen aan.

Die rotbeesten komen bij Papsie rond zijn hoofd zoemen maar bij míj komen ze eten.

Dan zit ik ónder de erg jeukende bulten en Papsie heeft er één of twee.

Die rotbeesten komen bij Papsie rond zijn hoofd zoemen maar bij míj komen ze eten. Dan zit ik ónder de erg jeukende bulten en Papsie heeft er één of twee. Ik ben er écht allergisch voor.

