De wolf van Alteveer heet Donya

Loopt er een wolf in Alteveer? Eerko Rijks moet gniffelen bij het horen van de vraag. Want hij weet het zeker: het op beeld vastgelegde dier is Donya, de saarlooswolfhond van zijn moeder.'Die is even ontsnapt', zegt Rijks. 'Ik zag meteen op de video dat het op het erf van de overburen was en dacht: dat moet onze hond wel zijn.''We vonden het wel grappig', blikt hij terug op de discussie over de identiteit van Donya. 'De meeste mensen hier weten dat we al jaren van die wolfshonden hebben. Ze denken wel eens dat er wolven rond het huis lopen, maar het zijn gewoon honden.'