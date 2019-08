Een veter als breekkabel: BOVAG niet blij met staat van onderhoud aan boottrailers

BUNNIK - Booteigenaren die met hun geliefde bezit de weg opgaan, doen dit vaak met een trailer die mankementen vertoont. Dat blijkt uit een inspectie die de BOVAG in Bunnik uitvoerde onder meer dan 100 aanhangers voor boten. Daarvan had 82 procent een gevaarlijk mankement. De controleurs troffen scheuren in banden aan en veters die werden gebruikt als breekkabels.De BOVAG trok voor de keuring naar de Sneekweek om 132 aanhangers onder de loep te nemen. Daarvan waren er maar 24 helemaal in orde. Met de overige 108 aanhangers was iets mis. Dat liep uiteen van scheuren in de banden tot meer dan 20 jaar oud rubber onder de trailer. Ook hadden sommigen geen breekkabels of werd daarvoor een veter gebruikt. De breekkabel is bedoeld om, als de trailer loskomt, de rem op de aanhanger aan te trekken.De keurmeesters zijn niet te spreken over het onderhoud aan boottrailers en zagen naar eigen zeggen de laatste tien jaar de staat van onderhoud verslechteren. Volgens de branchevereniging is het tijd voor een keuringsplicht voor aanhangers, zoals al bestaat in Duitsland en Belgiƫ.De BOVAG in Bunnik is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van ongeveer 9000 ondernemers in het vervoer, zoals bijvoorbeeld garages of camper- en caravanbedrijven. Deze bedrijven bieden ook onderhoudsbeurten en keuringen aan.