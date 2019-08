13-08-2019 17:59:51

En terecht, deze uitspraak.Prepaid is gewoon wat het is en dan kun je dus niet meer uitgeven dan dat erop staat, anders hadden ze hem een debetkaart moeten geven. Deze kon hij niet krijgen omdat hij te weinig inkomen heeft. Dus een terechte schuldvrijstelling.Wel vind ik het vreemd dat deze meneer door bleef gaan met kopen, hij moet best geweten hebben dat hij teveel uitgaf. Tot hoe ver kon hij gegaan zijn dat het voor de rechter is gekomen? Maar goed het had niet mogen gebeuren want hij had het juist willen voorkomen.