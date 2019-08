Abraham Alex krijgt 50 wasmachines in zijn voortuin

Mensen die zaterdagmorgen door de Meulderinksesch in Glane kwamen, keken ongetwijfeld raar op. Bij een woning stonden namelijk 50 wasmachines in de voortuin.Dit allemaal omdat de bewoner van het huis, Alex, zaterdag 50 jaar is geworden. Collega's verrasten de jarige zaterdagmorgen, die de actie kon waarderen. Hij vindt het mooi dat ze dit voor hem hebben gedaan en kan er erg om lachen.De opvallende verschijning trok veel bekijks aan. De hele morgen stonden er al mensen voor het huis te kijken naar de bijzondere opstelling van het vijftigtal wasmachines. Maandag kwam er een grote vrachtwagen om de wasmachines weer op te halen. De collega's hebben de wasmachines op de kop getikt bij een ijzerboer.